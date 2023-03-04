婦女節將至，屏東縣長周春米有感後疫情時代下女性自我療癒的重要性，特於4日邀請資深藝人陳淑麗分享精采人生，並在陳的帶領下與300名女性在體育館做瑜珈、進行自我對話，也以身體向上延展的動作與口訣，象徵女力向上、屏東向上的期許。

婦女節將至，屏東縣長周春米4日邀請資深藝人陳淑麗分享精采人生，並在陳的帶領下與300名女性在體育館做瑜珈、進行自我對話。（謝佳潾攝）

周春米指出，根據世界衛生組織統計，COVID-19大流行的第1年，全球焦慮與抑鬱的患病率大幅增加25％，大家因疫情的心理壓力產生很多的焦慮情緒，進而影響到生活，因此決定在婦女節前夕，透過公益大使、資深藝人陳淑麗的療癒瑜伽，與大家同場心靈共振，共同學習如何在忙碌的日常下，卸下緊繃的心靈，找到自我的療癒與平靜之法。

婦女節將至，屏東縣長周春米4日邀請資深藝人陳淑麗分享精采人生，並在陳的帶領下與300名女性在體育館做瑜珈、進行自我對話。（謝佳潾攝）

體育館內，陳淑麗帶領在場民眾，運用現場自己的座椅，示範居家瑜珈伸展動作，她說，以生活常見的工具，就能簡便而輕鬆達到運動舒緩的瑜伽體驗，也能在椅子間，找到屬於自己的療癒和身心安頓。

婦女節將至，屏東縣長周春米4日邀請資深藝人陳淑麗分享精采人生，並在陳的帶領下與300名女性在體育館做瑜珈、進行自我對話。（謝佳潾攝）

陳淑麗以自身70年的經歷，從模特兒、演員、主持人到終身志工各階段不同的經歷、挫折、轉換與付出，鼓勵女性朋友們追求夢想、自我實踐不分年齡。

婦女節將至，屏東縣長周春米4日邀請資深藝人陳淑麗分享精采人生，並在陳的帶領下與300名女性在體育館做瑜珈、進行自我對話。（謝佳潾攝）

周春米說，她當律師時有做6年的瑜珈，所以她一聽到婦女節的首個活動是瑜珈療癒很開心，很開心能與300姊妹齊聚體育館做瑜珈並跟身體對話，這是縣府送給屏東婦女的禮物，同時也很開心請到公益女神淑麗姊姊來屏東分享相關工作、靈修、瑜珈、公益等心得，除了鼓勵姊妹「向上、向上、向上」外，也期許屏東持續向上。