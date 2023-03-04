中國信託金融控股公司（中信金控）今年啟動人才招募「Top Gun計畫」，徵才人數上看6600人，其中增額招募逾600位社會新鮮人，中信金控總經理陳佳文今（4日）天親自率領中信金控人資長卓長興、中信銀行個人金融執行長楊淑惠、台灣人壽總經理莊中慶等多位主管，參加「VISION 2023臺大校園徵才博覽會」，走進校園與青年學子近距離互動，廣召具備「SMART」能力之人才加入中國信託。

中信金控今日由總經理陳佳文親自率隊參加「VISION 2023臺大校園徵才博覽會」，走進校園與青年學子近距離互動。(圖／中信金控提供)

總經理陳佳文致詞時指出，人才是中國信託最重要的無形資源，中信金控給予畢業生多元選擇與機會，今年度「Top Gun計畫」強調透過系統性培育建立中國信託人才農場，期許養成每位關鍵職位菁英獨立思考能力，成為保持韌性、朝目標邁進的頂尖人才，其中最受矚目的「儲備幹部計畫」（Management Associate Program，簡稱「MA計畫」）今年已邁入20周年，希望能延攬更多不同科系背景、擁有多元專長的新血加入。

陳佳文也強調，中信金控表現優秀的同仁皆具備理解力（Savvy）、移動力（Mobility）、企圖心（Ambition）、抗壓力（Resilience）及團隊力（Teamwork）等「SMART」五大能力，以因應中國信託數位化及國際化的業務發展策略，中信金控招募著重跨界、跨領域、願意自我挑戰，有潛力的菁英加入中信金控，在寬廣的舞臺發揮所長。

今年中信金控MA計畫預計招募逾60位海內外跨界菁英，首年即能挑戰百萬年薪，為臺灣金融業唯一兩年兩次升遷機會的培育計畫，通過培訓即升任經理，每兩人就有一人擔任公司重要管理職或具外派經驗，中信金控及其子公司的多位高階主管與優秀學長姊則以深入淺出說明各項招募計畫內容，提供諮詢服務，也將安排MA學長姊深入各校園與學弟妹面對面交流解惑，釐清職涯計畫，歡迎在校生把握難得機會。

中信金控今日參加「VISION 2023臺大校園徵才博覽會」，現場學子互動踴躍。(圖／中信金控提供)

因應中信金控持續擴張全球版圖，今年亦大舉招募海內外法人金融業務團隊，「國際法金業務菁英計畫」是業界唯一的三年期國際業務人才儲備計畫，透過跨境平臺的培訓模組及輪調機制，三年完訓通過考核將快速晉升客戶經理（Relationship Manager, RM）。此外，另有「法金儲備RM培訓計畫」，透過完善的教練團制度，最快可於兩年內培養成法人金融RM；個人金融則睽違四年重啟「儲備理財規劃師（Financial Planner）計畫」及「儲備理財專員（Junior Financial Advisor）計畫」，個人金融與法人金融合計招募逾250名業務儲備人才，號召社會新鮮人加入中國信託。

中信金控自本（3）月起陸續於國立臺灣大學、國立政治大學、國立清華大學、國立成功大學、國立中央大學、國立中山大學舉辦校園巡迴說明會，積極延攬各領域不分國籍的青年學子加入，「Top Gun計畫」和各職缺介紹及應徵方式等資訊，請至中信金控人才招募網careers.ctbcholding.com查詢，或上社群網站Facebook、Instagram搜尋「CTBC Careers」、LinkedIn搜尋CTBC Bank。