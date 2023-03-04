新光金將永續發展列入企業經營重點策略目標，並致力提升人才競爭力及國際觀，除了持續推動「SPARK Heroes」數位科技人才，也積極延攬數位資訊科技、專業行銷、新創科技相關人才，提供全面的專業職能培訓、領航員制度、菁英養成培訓、在職員工各類國內外進修機會等完善機制。

新壽今年將招募3,000名業務菁英與精算、投資、核保理賠等內勤人才。為拓展數位業務及友善金融服務，也廣邀具備資料探勘、統計分析及市場行銷的「數位資訊、行銷、服務人才」加入，並提供具市場競爭力的薪資、豐富培訓資源及完善貼心的員工福利。

新光銀行因應金融業務拓展需求、加速數位轉型，持續培養多元化人才，包含儲備幹部、數位金融、財富管理、行銷業務、經營企劃、客群分析、洗錢防制專業人員等。今年新光銀行持續舉辦「儲備幹部(MA)計畫」預計招募15名上看百萬年薪儲備幹部，以2年期間密集培訓，內容包括分行基礎作業訓練、總行各部門業務實習歷練，以培養多元化的廣度學習。

元富證券今年列出包括「數位資訊人員」、「數位金融平台企劃」、「財務工程人員」、「金融商品交易員」、「經營企畫人員」、「金融商品會計人員」等重點職缺。