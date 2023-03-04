南投縣立委補選開票即時新聞現場

17：34，蔡培慧約43614票，林明溱約42410票。

17：34，蔡培慧約43396票，林明溱約41571票。

17：32，蔡培慧約43127票，林明溱約41285票。

17：30，蔡培慧約42959票，林明溱約40995票。

17：29，蔡培慧約42039票，林明溱約39875票。

中選會第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選計票情形
南投補選傳錄影爭議 國民黨：民進黨不要藉機操作影響選舉
南投立委補選 林明溱控圍觀監票 民進黨：做賊喊捉賊
不只蔡培慧和林明溱！ 南投立委補選還有「這2位」參戰

17：28，蔡培慧約41657票，林明溱約39313票。

17：27，蔡培慧約41435票，林明溱約39128票。

17：25，蔡培慧約40424票，林明溱約38320票。

17：23，蔡培慧約39582票，林明溱約37378票。

17：22，蔡培慧約38377票，林明溱約36164票。

17：20，蔡培慧約37990票，林明溱約35834票。

17：19，蔡培慧約36437票，林明溱約34247票。

17：17，蔡培慧約35702票，林明溱約33664票。

17：15，蔡培慧約34972票，林明溱約33564票。

17：00，蔡培慧約34627票，林明溱約33564票。

16：50，蔡培慧約20512票，林明溱約19856票。

16：45，蔡培慧約15670票，林明溱約14412票。

16：40，蔡培慧約12115票，林明溱約11435票。

16：35，蔡培慧約7112票，林明溱約6941票。

16：30，蔡培慧約4860票，林明溱約5130票。

16：25，蔡培慧約4280票，林明溱約4416票。

16：20，蔡培慧約3421票，林明溱約3582票。

16：15，蔡培慧約2158票，林明溱約2269票。

開票10分鐘，16：10，蔡培慧、林明溱票數陷於膠著，蔡培慧約581票，林明溱約615票。

第10屆立法委員南投縣第二選區缺額補選，今（4）日投票，根據中選會公告，候選人名單及號次分別是（1）蔡培慧（2）林明溱（3）魯昱君 （4）陳聰鑑。南投縣第二選區包括南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉，俗稱濁水溪線。

根據南投縣選委會資料，南投市選舉人數為8萬0075人、竹山鎮4萬4021人、集集鎮8812人、名間鄉3萬1284人、鹿谷鄉1萬4708人、水里鄉1萬4012人及信義鄉5500人，總選舉人數為19萬8412人。

如果以投票率4成計算，大約會有79364人投票，以39682票為過半數。若投票率僅3成，則會有59523人投票，以29761票為過半。

南投補選投票所外有人偷錄影？中選會回應了
直播》南投立委選舉 林明溱競總現場最新
2024「她」將對上高嘉瑜？女戰神爆13年前往事：與OO的對決
#中選會 #蔡培慧 #林明溱 #南投 #立委