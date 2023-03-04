南投縣立委補選開票即時新聞現場

17：34，蔡培慧約43614票，林明溱約42410票。

17：34，蔡培慧約43396票，林明溱約41571票。

17：32，蔡培慧約43127票，林明溱約41285票。

17：30，蔡培慧約42959票，林明溱約40995票。

17：29，蔡培慧約42039票，林明溱約39875票。

中選會第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選計票情形

17：28，蔡培慧約41657票，林明溱約39313票。

17：27，蔡培慧約41435票，林明溱約39128票。

17：25，蔡培慧約40424票，林明溱約38320票。

17：23，蔡培慧約39582票，林明溱約37378票。

17：22，蔡培慧約38377票，林明溱約36164票。

17：20，蔡培慧約37990票，林明溱約35834票。

17：19，蔡培慧約36437票，林明溱約34247票。

17：17，蔡培慧約35702票，林明溱約33664票。

17：15，蔡培慧約34972票，林明溱約33564票。

17：00，蔡培慧約34627票，林明溱約33564票。

16：50，蔡培慧約20512票，林明溱約19856票。

16：45，蔡培慧約15670票，林明溱約14412票。

16：40，蔡培慧約12115票，林明溱約11435票。

16：35，蔡培慧約7112票，林明溱約6941票。

16：30，蔡培慧約4860票，林明溱約5130票。

16：25，蔡培慧約4280票，林明溱約4416票。

16：20，蔡培慧約3421票，林明溱約3582票。

16：15，蔡培慧約2158票，林明溱約2269票。

開票10分鐘，16：10，蔡培慧、林明溱票數陷於膠著，蔡培慧約581票，林明溱約615票。

第10屆立法委員南投縣第二選區缺額補選，今（4）日投票，根據中選會公告，候選人名單及號次分別是（1）蔡培慧（2）林明溱（3）魯昱君 （4）陳聰鑑。南投縣第二選區包括南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉，俗稱濁水溪線。

根據南投縣選委會資料，南投市選舉人數為8萬0075人、竹山鎮4萬4021人、集集鎮8812人、名間鄉3萬1284人、鹿谷鄉1萬4708人、水里鄉1萬4012人及信義鄉5500人，總選舉人數為19萬8412人。

如果以投票率4成計算，大約會有79364人投票，以39682票為過半數。若投票率僅3成，則會有59523人投票，以29761票為過半。