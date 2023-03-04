鄭仲茵今（4日）凌晨PO前夫陳冠霖過去寫的悔過書，痛訴當年赴泰國度蜜月時，前夫不顧她懷孕5個月身體不適，硬要解決需求，搞砸後還遭對方家暴。陳冠霖目前尚未回應，但他早年已在節目澄清過此事，強調度蜜月的照片有給記者看，前妻的臉上沒有被打的傷痕。陳冠霖不堪鄭仲茵長期抹黑，一度罹患恐慌憂鬱症，一周狂瘦10幾公斤。

陳冠霖離婚2年後上吳宗憲的節目《愛上九點半》，談及家暴事件，表示有把去泰國度蜜月6天的照片，都提供給當時是記者的呂文婉，確認鄭仲茵素顏的臉沒有任何外傷，而且笑得很開心。陳冠霖提出質疑：「假設你今天受到家暴的話，你還有可能每天笑得很開心嗎？」被問及是否後悔結這個婚，陳冠霖坦言：「說不後悔是騙人的。」

事件發生後，陳冠霖被貼上「虐妻」、「人格有問題」的標籤，演藝工作幾乎全沒了，圈內朋友也一夕消失，但他認為時間會證明一切，不願意多說什麼，每天關在房間裡拆、組裝電腦，不斷地重複，或是跟圈外朋友喝酒、煮菜給姊姊和其小孩吃，不然完全沒辦法睡覺，只能借酒澆愁，短短一周就暴瘦10幾公斤。後來姐姐看不下去，叫陳冠霖看醫生，才知道已罹患恐慌憂鬱症。

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