學測成績公布，嘉義市政府邀集近80所大專校院及嘉義18所高中職參與，舉辦2023大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，今博覽會在港坪體育館登場，人潮爆滿。

嘉義市政府邀集近80所大專校院及嘉義區18所高中職參與，舉辦2023大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，人潮爆滿。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市教育處長林立生說，為提供全台及嘉義區國中、高中職學生多元升學資訊，協助學生依興趣選擇進入最適合學校就讀，本次教育博覽會市府共邀集近80所大專校院參展，包含一般大學及技職體系學校，除嘉義地區的中正大學、嘉義大學、南華大學和吳鳳科大全都參與展覽，還有政治大學、中山大學、虎尾科技大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、嘉南藥理大學、雲林科技大學、台北藝術大學及馬偕醫學院等，加上嘉義區18所高中職也來共襄盛舉，不只準大學生能取得升學資訊，嘉義區國中及高中職學生也可以一次了解各校特色和屬性。

嘉義市長黃敏惠親自到場，並與設攤學校人員互動。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今博覽會吸引滿滿來自雲嘉南地區的學子參與，各校攤位除介紹教學特色，也紛紛祭出高額獎學金向優秀學生招手，嘉義市長黃敏惠親自到場鼓勵孩子們利用博覽會多方蒐集資訊，擇你所愛，愛你所選！

嘉義市政府邀集近80所大專校院及嘉義區18所高中職參與，舉辦2023大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠表示，教育博覽會希望提供學校與學子之間相互瞭解、交流平台，滿足學子們對於豐富多元升學資訊的需求，尤其志願選填，是許多考生都會面臨的重大抉擇，期許家長和孩子一起蒐集相關資訊，瞭解各校系特色，親子之間充分交流，經過充分的討論與溝通，一定能做出適當的決定與選擇。