台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏上月27日辭世，基金會執行長林宜正表示，規劃4月舉辦大型追思會；他透露，辜寬敏曾當面向日本前首相安倍晉三表示，若台灣成為中國的一部份，日本就會變成二等國家或「再軍備」；安倍回應「百之百贊成」，再任首相後，積極推動台日緊密化，並闡明「台灣有事就是日本有事」。

立法院民進黨團總召柯建銘今日也前往基金會悼念辜寬敏，寫下「辜老，您一生的努力，必留史冊」。談到兩人有許多相似之處，一是堅持理念，分別於民間與實務政治分進合擊，共同完成目標，二是都菸不離手。

柯建銘說，辜寬敏一生對台灣建國、修憲都沒有放棄，且有使命感、也照顧後輩，讓人感受到其理想沒有消退；辜寬敏終極一生為台灣努力，很遺憾一個個大老都走了，「我們在台灣會繼續努力」。

親民黨主席宋楚瑜昨天也到基金會追思辜寬敏，林宜正說，與宋談到，辜自日本回台後曾向時任行政院副院長的蔣經國建議，為了讓台灣團結，應該把身分證上的「籍貫欄」改為「出生地」，這項建議很快被採納落實，這就是讓台灣團結的典範，也是不同意識形態和政治理念的人，共同完成的。

台灣制憲基金會設置追思會場，於3月1日起至3月5日開放社會各界追屆，但追思者眾多，基金會也決定，將悼念時間展延到3月8日，並積極規劃4月舉辦大型追思會。

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