疫情帶來工作型態改變，「彈性工作」與「員工體驗」成為今年度吸才必要條件。國泰金今年在台大特別打造「共享辦公」的實境職場環境，以「吸眼球」策略讓求職者停下腳步。

總經理李長庚指出，站對位置選對舞台，人生將相對容易，最近熱門話題是ChatGPT人工智慧發展會不會取代未來工作，都指出單調重複性質的工作將被取代。而「跨域、跨國界、跨產業」等專業整合能力才不容易被取代，期待Z世代一起加入國泰金控，國泰提供符合現代與未來所需要的跨界工作型態，包括行動辦公場域、數位發展與國際發展等，進入國泰金控，將有跨國、跨子公司、跨部門、跨專業歷練機會，訓練新鮮人成為跨界人才，不用擔心工作被AI取代。

國泰內有跨4個世代的同仁，這幾年來積極推動數位轉型，最重要的就是mindset(思維)要改變，國泰為每位同仁客製化數位課程，舉辦共享學堂，讓跨集團、跨部門之間有更多交流和互相學習的環境，這兩年陸續成立台中、高雄CDC資訊開發中心，吸引在地人才不再北漂，作為集團雲端開發基地，助攻東南亞業務。

國泰攤位現場精心設計趣味的測驗，3分鐘猜出適合職系，五大職系包括須450位的「數位科技」職系，號召金融專業與數位趨勢的跨界人才，是國泰金融數位轉型的核心引擎；廣納5500位的集團「業務菁英」需要積極主動超級好聊能幫理財的交際星，提供優質客戶最有前瞻性的市場建議；也需180位「營運企畫」找尋能掌握紮實精密的營運機制，高速效率管控流程的計畫通；85位「財投精算」工作內容包括商品設計等；新鮮人關注的「儲備幹部」找尋具備多元技能菁英，有金控GMA、銀行CMA，及人壽CIM三大計畫，招募逾40人，享百萬以上年薪、集團輪調培育，最快1-2年升遷到主管職。