新任大陸全國政協委員的香港武打巨星甄子丹早前接受英國《GQ Hype》周刊專訪，提及2019年香港修例風波說按照親身經歷，「那不是抗議，是暴動」。他並指西方媒體對中國大陸報導偏頗，只關注負面消息，不提大陸的現代化與生活便利。

專訪提到甄子丹為自己的祖國感到自豪。公開資料顯示他2010年退出美國國籍，之後他就一直自稱是「百分之百的中國人」。對於2019年香港爆發修例風波，甄子丹回應：「那不是抗議，好嗎，那是暴動。」

他表示，他人就在香港，朋友也在這裡，他不會討論如何改變人們對此事的感受。「我不想政治化，很多人可能不喜歡我說的話，但我是根據我自己的經歷說的」。

甄子丹生於廣州，2歲移居香港，12歲移民美國，成年後又回到中國大陸學習武術。他對在大陸看到的進步感到驚訝，他說：「我去過世界上很多國家，不管是高速公路、建築的發展、生活方式的便利，（和中國大陸比）差很遠。」

甄子丹指出，大多數中國大陸以外的人，只有親身來了才能看到中國大陸的現代化。西方媒體只關注大陸的負面消息，「BBC、CNN，他們從來不報導這些。他們從來不報導真實的一面。」