南橫公路於去年5月1日天池至向陽路段有條件通車後，吸引許多用路人上山觀賞天然美景，但卻有不少遊客缺乏公德心，亂丟垃圾。公路總局三工處於今年3月2日通行管制日，邀集玉山國家公園管理處、林務局嘉義林區管理處等單位舉行淨山活動，呼籲民眾共同守護山林。

參加的單位還有屏東林區管理處、內政部警政署保安警察第七總隊第六小隊、高雄市警察局六龜分局，以及桃源國中校長帶領師生等一同參與淨山淨路活動，沿著南橫公路周邊進行環境整理。

公路總局三工處日前舉辦淨山活動，呼籲民眾不要把垃圾留在山上。（三工處提供／林瑞益高雄傳真）

參與夥伴看到車潮人潮造成的環境垃圾，對南橫復通努力與效益大打折扣，三工處呼籲：「用路人來南橫遊玩時將快樂及垃圾帶走，將美麗無痕乾淨山林留下」，也希望遊客在欣賞雲海翻騰山巒連綿之外，也要帶走自身帶來的垃圾，不要給山林留下任何垃圾痕跡。

高雄市環保局表示，汙染南橫公路邊坡，桃源區公所可依違反廢棄物清理法，裁處1200至6000元新台幣罰鍰，又因瀑布位於飲用水水源水質保護區內，環保局從重裁處10萬元至100萬元以下罰鍰。