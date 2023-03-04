有些職業明明很高薪卻還是很缺人，一名網友好奇，空軍飛官待遇很好，平日包吃包住，薪水高達25萬，退休以後還可以領退休俸，為什麼還會缺人呢？引起網友討論，不少人搖頭說，天選之人才進的去，門檻有夠高，除了要有腦子，體力也要很好，最重要的是視力也要合格。

一名網友昨在PTT上詢問，空軍的飛官月薪高達25萬，但一天可能飛不到1次，平日裡面還包吃包住，飛個20年還可以領退休俸，這麼好的待遇，為何還會缺人？貼文引起網友討論，「你以為隨便一個阿貓阿狗都可以當飛官嗎」、「考上的都是天選之人，腦子好體能也要好」、「台灣一堆人近視就被刷掉了」、「門檻窄風險高」。

另有一位自稱是飛官的網友回應說，當飛官並不容易，考進去只是第一步，接下來的訓練才是血淚史的開端，除了學習開飛機以外，還要習慣部隊運作、了解不同機場的SOP、學會更多更複雜的武器系統等等，也要接受部隊的考核。

該網友也說，飛官的薪水與工作性質相比不算特別優渥，尉官到少校的空勤加給會按比例增加，但其實大同小異，每個月大約可以領10萬初頭，要拿到更多錢是在中校並簽續服役獎金，每個月多給12萬，但每次簽下去都會再增加退伍年限。很多人熬到36歲能跳去民間航空公司時，這時如果繼續服役，獎金加乘下，薪水才有可能提升到月領20多萬，但要去要留就會讓很多人糾結。