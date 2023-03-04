今天（3月4日）下午，大陸全國政協十四屆一次會議首場「委員通道」集體採訪活動在人民大會堂新聞發佈廳舉行，來自多個界別的全國政協委員接受媒體採訪。會上有記者向全國政協委員、國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏提問，疫情三年來，您最大的體會是什麼？面向未來，關於守護人民生命健康安全您怎麼看？

「過去的三年，大家其實在疫情當中都比較辛苦，特別是今天我們能夠站在這裡，戴斌委員前面講，有這麼多人出去旅遊了，作為醫務工作者，我內心非常感動。」張文宏談到，今天在這裡，談談我過去三年的一些想法，疫情給我們造成一些危害，主要的一點是盡力讓人民群眾生命安全和身體健康最大程度得到保障，中共黨中央因時因勢數次調整防疫政策這是關鍵，使得我們避開了幾波致死率很高、治病率非常強的疫情流行，這是我們這次走出疫情很關鍵的一點。

張文宏表示，他也借此機會感謝過去三年來人民群眾做出的重大貢獻，特別是大家對醫務工作者的理解，「很多人都說我們很辛苦，但是三年來能夠走出疫情，很重要的一點是大家共同努力的結果。特別是春節之前的那一個月，疫情非常緊張，作為醫務工作者，我們承受的壓力非常大，應該說是前所未有。」

張文宏表示，當時他和團隊以及上海很多專家紛紛到了疫情防控有可能是最薄弱的地方。他們前往274個社區衛生中心，大家分批去看，到底能不能踐行人民至上，生命至上，能不能落地。在那裡，他和社區醫生一起努力工作，基層社區衛生中心的這些醫生承擔了巨大的抗擊疫情的工作，他們是中國走出這一波疫情非常關鍵的力量。

張文宏描述了自己當時在上海市的青浦區朱家角巡診時的所見所聞，「那天我去朱家角巡診，這裡醫療力量非常薄弱，整個區沒有三級醫院，我很擔心能不能承受住。進入重症病房，有一位阿姨70歲，照顧90歲的母親，呼吸困難，到醫院一拍CT呈現大白肺，按理應該轉到三級醫院，但是過了時間點，只能就地治療。後來經過幾次線上會診，她好了，除夕前一天出院，我聽到這件事情，堅定了加快建設社區衛生醫療體系的想法。」

「現在我們進入疫情舒緩階段，這個階段也是我們國家在繼續強化基層衛生體系一個非常好的時節點。」張文宏說。

在張文宏看來，這次疫情以來，中國積累了非常多的經驗，中國的體制、機制在處理疫情方面經驗豐富，也有更多手段和對策。「對於未來，我們打造一個平級轉換、張馳有道、雙管聯合，特別是基層醫院和三級醫院既賦能，又有分級、分層、分流又有聯繫的體系」。

張文宏認為，這樣一來，整個社區基層的醫療衛生體系就會很有彈性，很有韌性。面對可能存在的公共衛生挑戰我們就有信心，疫情來了，我們擋得住，而且在抗擊疫情的過程當中，我們的生活還可以保持很從容。