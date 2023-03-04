南台灣最大科系博覽會「成大單車節」今天在成功大學登場，成大單車節以高中升大學「引路人」為概念，引領學生「騎往成功」，包括北一女、台南一中等高中校長、代表今也一同騎乘單車進場，成大學長姊以模擬面試、沉浸式體驗、科系博覽、單車體驗、心靈柑仔店等活動，陪伴北中南各地組隊前來探索未來方向的莘莘學子們。

「成大有多好，由學生自己來說！」成功大學第 16 屆單車節活動總召姜昕表示，成大單車節活動宗旨是「弭平高中端與大學端的資訊落差」，2023 年成大單車節具備創新特色與改革，包含架設官網、統整線上資源同時保留豐富的升學資訊、單車節專屬 Google Maps 清楚標示展場位置，系館導覽擴大新增至 16 條校園巡禮路線，帶領與會者深度認識成大校園歷史人文底蘊。

成大校長沈孟儒表示，教育是瞄準未來，為大家準備好未來該具備的能力，成大學生就像榕樹一樣，成長不單只求自己好或自己高，而是會讓整個環境都有所庇蔭，他也不忘招生，鼓勵高中生多來認識成大，更歡迎來成大就讀。

首度參加成大單車節的北一女校長陳智源表示，對於成大單車節以高中升大學「引路人」為概念很受感動；松山高中校長陳清誥則分享成大經濟系系主任以繁星計畫選才，並積極輔導優秀學生申請 NOVA 辰星獎學金留才的動人故事，肯定成大是「值得在這裡好好學習的校園」。

南一中校長廖財固特地穿著單車服出席開幕儀式，甫帶領南一中完成百年校慶單車環島壯舉的廖校長表示，單車可以是日常代步，也可以環島旅行甚至騎到全世界，「成大與南一中兩校只隔一條勝利路，期待我們都能走過勝利、邁向成功」。

成大學生會長黃康齊表示，自己參加過3屆單車節，「過去在升學道路上，很少人告訴我們大學真實樣貌，來到成大發現，這裡是企業最愛，但絕對不是培養工具人的學校，而是一所使人能夠獨立思考、逐漸進步的大學，各學系的專業知識、豐富的教學資源及精彩的課外活動等，都讓我們在過程中逐漸成長為一個擁有選擇且也能夠選擇成為什麼樣的人。」

今天還有準成大新生從彰化搭車提早熟悉未來校園，也有學生表示，自己對成大豐富多元的系所很有興趣，想透過單車節活動探索升學資訊，也有高一生家長從台中特地南下，選在孩子高中分類組前了解更多大學科系資訊幫助學涯選擇。