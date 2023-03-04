LuxyGirls啦啦隊日前在敵隊球員罰球時，在場邊做出「一字馬」的動作，還上下晃動臀部企圖干擾，引發外界熱議，對此，LuxyGirls在官方instagram表示：「公司沒在管」，也希望非當事者不要多管閒事，更在限時動態辦起「要不要加裙子」的投票活動，如今最終結果出爐，她們也強調：「我們無法滿足每一個人」。
LuxyGirls啦啦隊干擾球員罰球的行徑引發熱議， 金主李進良表示未來會設計更多動作開放球迷投票，若覺得動作不雅，就不會再球場上出現，避免引起不必要的紛爭，隨後在限時動態辦起「要不要加裙子」的投票活動，只見結果揭曉過半人數支持「不要加裙子」，對此，她們強調：「每個人都有不同的意見，我們無法滿足每一個人，但我們依然要做自己」，對於外界酸言酸語毫不在意。
LuxyGirls隨後分享諸多網友力挺的留言截圖，藉此反擊酸民：「什麼人說什麼樣的話，網上極少數在那邊自己腦補幻想，用下流詞彙留言的酸民，這不過就是你的水準而已，你可以不欣賞不喜歡，特地開假帳號就為了檢討別人，人生到底有多沒事幹多負面，你並沒有比較高尚，World peace」。
對於有力挺的網友要求道德魔人退散，LuxyGirls也在限動回應：「有道德觀念是好事，但怎麼表達就看個人的選擇囉，可以是良性給建議，也可以是氣噗噗，不過還是要謝謝爆料的女孩，讓大家能看到我們」，認為啦啦隊反倒因禍得福，不僅博得版面還賺到一波聲量。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。