LuxyGirls啦啦隊日前在敵隊球員罰球時，在場邊做出「一字馬」的動作，還上下晃動臀部企圖干擾，引發外界熱議，對此，LuxyGirls在官方instagram表示：「公司沒在管」，也希望非當事者不要多管閒事，更在限時動態辦起「要不要加裙子」的投票活動，如今最終結果出爐，她們也強調：「我們無法滿足每一個人」。

LuxyGirls啦啦隊干擾球員罰球的行徑引發熱議， 金主李進良表示未來會設計更多動作開放球迷投票，若覺得動作不雅，就不會再球場上出現，避免引起不必要的紛爭，隨後在限時動態辦起「要不要加裙子」的投票活動，只見結果揭曉過半人數支持「不要加裙子」，對此，她們強調：「每個人都有不同的意見，我們無法滿足每一個人，但我們依然要做自己」，對於外界酸言酸語毫不在意。

LuxyGirls啦啦隊辦投票活動，結果出爐過半人數支持「不要加裙子」。（圖／luxygirlcrew IG）

LuxyGirls怒嗆酸民開假帳號檢討別人的行為，沒有顯得比較高尚。（圖／luxygirlcrew IG）

LuxyGirls隨後分享諸多網友力挺的留言截圖，藉此反擊酸民：「什麼人說什麼樣的話，網上極少數在那邊自己腦補幻想，用下流詞彙留言的酸民，這不過就是你的水準而已，你可以不欣賞不喜歡，特地開假帳號就為了檢討別人，人生到底有多沒事幹多負面，你並沒有比較高尚，World peace」。

LuxyGirls表示此風波反倒賺到一波聲量。（圖／luxygirlcrew IG）

對於有力挺的網友要求道德魔人退散，LuxyGirls也在限動回應：「有道德觀念是好事，但怎麼表達就看個人的選擇囉，可以是良性給建議，也可以是氣噗噗，不過還是要謝謝爆料的女孩，讓大家能看到我們」，認為啦啦隊反倒因禍得福，不僅博得版面還賺到一波聲量。