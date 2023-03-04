警政署為提升全民防詐意識，特別由署長黃明昭親自出馬，拍攝5大詐欺手法「阿昭署長打詐宣導」系列影片，透過與警廣主持人生動解說，針對高發性詐騙手法，提醒民眾提注意防範，力求達到鋪天蓋地的效果，提高識詐免疫力，啟動全民反詐宣導力。

阿昭署長登上職籃賽場，介紹5大詐騙手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

在刑事局與各警察機關結合「財團法人金融法制暨犯罪防制中心」努力下，宣導短片4日在新北市立新莊體育館，透過新北中信特攻籃球隊與台中葳格太陽隊例行賽前，躍上新莊體育館大螢幕，由黃明昭介紹5大詐欺犯罪手法，讓球迷在觀賞比賽也能識詐，達到反詐欺融入娛樂場所宣導功能。

警政署165專線統計，高發性詐騙手法前5名分別為假網路購物、假投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友等，雖然詐欺簡訊近來已大幅下降，但詐欺集團逐漸轉向臉書、YouTube、Line等網路軟體，「阿昭署長防詐宣導影片」呼籲民眾，若接到不明電話、簡訊或是陌生人主動加Line或臉書好友，特別是假冒股票老師免費加Line教學，保證高獲利假訊息，或要求前往ATM操作解除分期付款等，肯定是詐騙，民眾如果遇到疑似詐騙電話，切記阿昭署長的提示「一聽、二掛、三查證」，保持冷靜，並撥打防詐騙電話165。