美女主播劉盈盈人美心善，先前土耳其和敘利亞發生大地震，她以自己經營生活線的人脈聯繫到廠商，捐出上千件羽絨衣雪中送炭。昨(3日)她發文分享參加好友的生日宴，Dress Code是美人魚，她便為此挑戰最大尺度，上半身僅穿比基尼，下半身套上人魚裙，凹凸有致曲線和「胸器」畢露，引來網友大讚辣翻。

先前新竹市長高虹安因論文爭議開記者會，意外引發學歷大戰，當時劉盈盈發文，表示事發後最讓她驚訝的是，高虹安原來也是台師大校友，但她粉專上的學歷僅從碩士開始陳列，大學所念的台師大被省略，令台師大畢業的劉盈盈質疑：「台師大學歷，真的不值得被提起嗎？」並強調人生絕不是靠學歷定生死，「出了社會，學歷不一定重要，從學校裡學到的為人處事，比較重要！」

劉盈盈參加好友美人魚慶生派對。（圖／翻攝自劉盈盈臉書）

常大方行善的劉盈盈，今年過年前特別準備了500個肉包，親自發送給龍山寺附近的街友，上月土耳其發生大地震，台灣民眾群起捐款、捐物資，劉盈盈也不落人後，先是連繫了駐台土耳其辦事處確認捐贈細節，又找到願意幫忙的成衣廠商，打包了上千件羽絨外套寄到當地送給災民，她也感動聯繫到的成衣業者二話不說願意幫忙，表示：「情人節，大家愛心讓世界看見台灣人民，真是有情人，台灣最美的風景是人。」

昨劉盈盈曬出參加好友美人魚慶生派對的照片，寫下：「美人魚上岸了，真的是挑戰有史以來最大尺度，為了美女生日，一切值得了」，照片中可見多位美女扮成不同顏色的美人魚，大展波濤洶湧的好身材，網友也回應說：「超性感」、「姊是有料的人，哈哈」、「要流鼻血了」、「真的是尺度大開耶」。