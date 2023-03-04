Hugo™手術機器人2019年前首次曝光，被認為是達文西手術系統的挑戰者，如今該系統在歐洲泌尿科、婦科手術中，約占當今所有機器人手術的一半市場。（彰濱秀傳提供／吳建輝彰化傳真）

黃士維說，Hugo™ 機器人手術輔助系統與達文西手臂最大不同，就是獨立手臂的設計，能夠於手術室間移動，根據術式需求靈活彈性的使用。（彰濱秀傳提供／吳建輝彰化傳真）

全台第一家!彰化秀傳醫療體系跟法國長期結盟的「亞洲遠距微創手術中心」在台灣外科領域深耕15年，今年2月引進全亞洲第1台Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，目前機器已經完成整備，未來將作為訓練使用，目標年年培養300醫師。

Hugo™手術機器人2019年前首次曝光，被認為是達文西手術系統的挑戰者，如今該系統在歐洲泌尿科、婦科手術中，約占當今所有機器人手術的一半市場。這也意味達文西手臂壟斷20年手術機器人市場的神話將打破。

秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維表示，醫療科技日新月異，機械手臂為現今的手術趨勢，今年2月引進全亞洲第一台培訓專用、美敦力(Medtronic)的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，是現今全世界最先進的機器人系統之一，希望藉此提升台灣及來自世界各國的醫師在機器人手臂手術的技術。

黃士維說，Hugo™ 機器人手術輔助系統與達文西手臂最大不同，就是獨立手臂的設計，能夠於手術室間移動，根據術式需求靈活彈性的使用，開放式的醫師控台能夠讓醫師於手術間持續與手術團隊保持溝通。

黃士維強調，目前國內各家醫院以機器人手臂用於外科手術僅4％，希望未來能透過訓練提升至10％以上。中心也將以年培訓300個醫師與其醫療團隊為目標，期待能大幅提升台灣醫師在國際上的影響力，對外輸出扎實的醫療軟實力。