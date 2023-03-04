中信金去年受到防疫險拖累，獲利衰退近四成，股民擔心今年股利配發力。中信金總經理陳佳文4日指出，中信金過去股利主要來源來自銀行，中信銀行去年獲利創新高，所以今年股利主要還是來自銀行，初步估算，不用動用資本公積的情況下，今年還是有能力發放1元以上的實力，但是股利發放是董事會權責，還有很多考慮，包括資本適足率的考慮、未來應變投資計劃等，單從財務試算來說還是有一定水準。

陳佳文也樂觀預估今年中信銀獲利可再創新高。他認為今年景氣上半年比去年差，很多庫存問題，但下半年會漸好轉，升息也到尾聲，要看下半年會不會比較好。

陳佳文認為，銀行受惠升息預計還是會創新高，對分支機構大的銀行，活存比重高的銀行受惠升息利益愈大，尤其美金部位多的銀行受惠更大，今年對金融業的好處是沒有產險大損失，到四月幾家大的國泰、富邦、中信等的防疫險契約都結束了，但人壽的經營還是困難，升息後債券部位不如從前好操作，海外投資大需避險，美元相對台幣升息大，利差擴大避險成本會顯著比以前高很多。「銀行為主的金控還是相當不錯，但以壽險為主的會相對辛苦。」