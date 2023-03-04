富邦金控(4)日參與臺大校園徵才博覽會，金控及各子公司主管與同仁們現場提供職缺諮詢，與青年學子及求職者們互動熱烈。富邦金控今年預計開放6,500名內外勤職缺，包括50~60位儲備幹部（MA）、客戶服務、永續金融、資訊科技與風險管理人才、還有需求最多的業務發展菁英，包含壽險業務員、銀行法人金融IA及個人金融RA業務人才、產險企業保險營業人員、證券營業員等。其中，MA計畫招募範疇涵括金控及子公司共8家公司、24個組別，為業界最廣、需求最多元。歡迎各界優秀的年輕新血加入富邦團隊，共同打造永續美好未來。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦儲備幹部（MA）招募培育計畫，今年已邁入第十九年，長期以來孕育出許多優秀人才，其中更有不少MA已在金控及各子公司擔任具決策影響力的管理者，例如：人壽投資管理單位主管、創業投資子公司總經理、銀行企業理財部門主管、香港分行金融行銷單位主管等。也有許多近年完成培訓的MA們，已成為獨當一面的客戶關係經理、交易員、基金經理人、數位金融及風險管理專家，在各不同專業領域展露光芒。富邦金控是國內最完整多元經營的金融服務平台，擁有金控、銀行、證券、保險等寬闊的職涯舞台，藉由輪調培育機制提供富邦MA跨業、跨領域的金融歷練機會，培育金融菁英與管理人才。

2023年富邦金控暨各子公司儲備幹部（MA）招募培育計畫，招募範疇包括金控、銀行、證券、人壽、產險、投顧、投信、華一等MA職缺，參與子公司為業界最廣、需求最多元，規劃招募24個組別，包括：富邦金控（經營管理組、數據分析組、永續發展組、資訊科技組）；台北富邦銀行（法人客群組、金融市場組、產品策劃組、數位創新組、風險管理組、永續發展組）；富邦人壽（國際財務組、保險科技組）；富邦產險（金融科技組、經營管理組）；富邦證券（數據科學組、數位行銷組、數位平台組、客群經營組、高頻業務組、金融商品組、法人業務組）、富邦投顧（投資研究組）、富邦投信（基金投資組）；富邦華一銀行（上海）（經營管理組），履歷收件自即日起至3月31日截止。

對於嚮往海外發展的求職者，富邦人壽國際財務組MA及台北富邦銀行法人客群組MA依照目標職位以終為始規劃職涯培訓藍圖，將有機會參與海外子公司研習和任職的機會；富邦華一銀行（上海）經營管理組MA，負責分支行一線的業務拓展任務；另外，富邦銀行（香港）為加強服務兩岸三地的目標客戶，首度在台招募客戶關係經理、助理客戶關係經理等職務，歡迎有意至海外長期發展，且具國際視野與金融工作經驗者轉職挑戰，一同開拓海外市場。同時，因應金融科技發展，富邦金控暨各子公司目前對於新科技業務應用規劃、系統開發、雲端架構、數據分析、資訊安全等領域的工程師及分析師職位也正熱烈招募中，歡迎各方好手前來挑戰。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，在全體同仁共同努力下，富邦金控已連續14年蟬聯台灣金控業每股獲利(EPS)龍頭；連續5年入選《財星(Fortune)》雜誌全球500大企業；連續6年入選道瓊永續指數(DJSI)之最高榮譽「世界指數」成分股，創造頂尖績效與深耕企業永續經營的成果；在DJSI「社會」面向評分中更榮獲保險業全球第一殊榮，顯示富邦金控對於人才發展與照護備受肯定。展望未來，富邦金控將持續投注資源於儲備幹部（MA）計劃，致力於培育更多金融領域的佼佼者，也邀請優質人才加入富邦攜手朝向「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

富邦金控MA計畫採線上履歷收件自即日起至3月31日，應徵資格為：(1)大學以上學歷、科系不限；(2)良好的中、英文能力；(3)主動積極、勇於承擔責任；(4)強烈企圖心，展現自信與熱情；(5)具邏輯思考與問題分析解決能力；(6)具創新精神，樂於接受挑戰；(7)具良好溝通表達能力。富邦MA甄選流程，包括履歷篩選、團體面談、領導力潛質評鑑/專題簡報、各子公司高階主管面談等階段，最後將由金控董事長及總經理親自面談，遴選出富邦需要的優秀潛力儲備幹部。其中，由金控董事長親自面試，為富邦金控MA招募的重要傳統，也顯示富邦金控對儲備幹部的重視與期待。

此外，富邦金控也持續提供大專院校學生暑期及學期間實習機會。有關富邦金控MA、一般職缺、暑期或學期間實習相關徵才資訊，歡迎關注「富邦金控-人才招募-焦點職缺與查詢」(https://www.fubon.com/financialholdings/hr/jobs.html)；並加入Facebook「富邦MA」粉絲團(https://www.facebook.com/FubonMA/)，隨時掌握富邦MA與其他職缺招募的最新動態。