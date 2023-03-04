清明將至，公墓火警頻傳，台中市太平、大里交界的第二公墓4日上午傳出火警，台中市消防局獲報立即出動消防車11輛、消防人員共26人前往救火，火勢於中午12時19分撲滅，幸無傷亡，詳細起火原因尚待火調人員進一步調查。

台中市消防局4日上午10時56分獲報，太平區新仁路一段（太平第二公墓）發生火警，立即出動十九甲、仁化、車籠埔、大里分隊，共11輛消防車、26位消防人員前往，並由第三大隊組長柯志明擔任現場指揮官。

消防局指出，現場為雜草廢棄物燃燒，經布署水線搶救，火勢於12時09分控、12時19分撲滅，現場燃燒雜草面積約4000平方公尺，無人員傷亡、無財損，詳細起火原因尚待火調人員進行進一步調查。

台中市議員江和樹指出，今日火警已是十九甲的太平市第二公墓近期第2次傳出火災，公墓旁有廠房鄰近，擔心火勢延燒到廠房，造成更加嚴重的災情，他將到議會質詢，要求市府盡快提出改善計畫，不要讓每年清明掃墓造成民怨與人民的擔心害怕；另，第二公墓已經禁葬7年，也是運動公園預定地，明年就可以自主遷葬。