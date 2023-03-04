楊姓女子與劉姓丈夫結婚10餘年，未料她2021年間清理行車紀錄器影像時，意外發現丈夫與其公司的李姓員工有外遇，2人甚至發生過多次性關係，楊女指控，只要汽車停等紅燈，丈夫和李女就不斷接吻，李女還對丈夫稱「我覺得你腳掌也很性感」，新北地院近期判處李女賠償50萬元，全案可上訴。

楊女指控，她發現劉男2020年曾開車接送李女，車輛停等紅燈時，兩人就會不斷接吻，後續還在停車場發生性行為，使她內心承受極大煎熬及痛苦，因此向對方求償120萬元。

根據行車紀錄器談話內容，李女曾在車內對劉男稱「你的嘴唇很好親」、「覺得你腳掌也很性感，但你....但我就是看你在我面前走來走去，裸體的時候，我會注意你的這一段，然後覺得，哇！天啊，太性感了」、「全部的願望嗎？解開我的扣子」等語。

不過，李女反駁稱，劉男對自己展開強留追求，交往期間並不知道對方有配偶，期間僅有親吻、摟抱、鹹濕對話調情，沒有發生性行為，她2021年間離職後就沒有與劉男聯繫，但楊女多次聯繫她，還騷擾她的公司客服，散布她是被三者，甚至透過律師事務所致電求償，讓她覺得自己似乎被楊女夫婦仙人跳詐財。

法官認為，李女和劉男交往期間，李女曾傳訊「劉男老婆小孩的照片」，顯見其知悉對方有配偶，且李女也曾因業務工作，見過劉男身分證，另外依據楊女提出的對話記錄和劉男悔過書，曾提及雙方購買保險套等事，因此不採信李女說詞，判處李女賠償50萬元，全案可上訴。