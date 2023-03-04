新北市新店區本月2日晚間某商辦大樓內公司大批黑衣人闖入，砍傷黃姓少年右腿、打傷19歲黃姓男子，並押走劉姓少年，新店警分局立即成立專案小組偵辦，逮捕11名涉嫌妨害自由、傷害的犯嫌，救出受刀傷的少年。事後傳出犯嫌中21歲周男是烏來區長的兒子，已遭法院羈押，另名涉案少年也是烏來區民代表的兒子。對此警方不予證實。但經向烏來居民求證，民眾表示，知道區長和代表的兒子前幾天被警察抓走，但不清楚是什麼案子。

據了解，竹聯幫信堂與仁堂成員在網路互嗆，進而爆發衝突，仁堂成員2日到對方公司砸店，警方獲報出動快打部隊到場，將現場21人預防性帶回約制，並調閱監視器追查砸店一方犯嫌，隨後鎖定4部自小客車車號，陸續逮捕11名犯嫌到案。

案件經媒體報導後，有民眾向媒體爆料，犯嫌之一周男是烏來區長之子，另名少年共犯則是某位區民代表的兒子。由於周男偵訊時拒不配合，已被法院收押，少年共犯因涉案情節有尚待查證，已由父親帶回。

經向偵辦警方及烏來區長查證，均未獲證實，但有烏來居民表示，只知道前兩天區長和某位代表的兒子被警察抓走，但不知道是因為什麼案子。