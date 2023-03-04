電梯都設有載重跟人數上限，避免電梯超重發生危險，不過日前有網友表示，和朋友去圖書館，電梯寫著可載7人，但裡面才4個人，他和很瘦小的朋友走進去總共才6人卻超重了，好奇是麼原因。

原PO在PTT發文，最近跟朋友去圖書館搭電梯的時候，明明電梯寫可載7人，結果電梯裡面4個人 加上他和很瘦小的朋友進去後卻超重，質疑電梯重量偵測做得很爛。

文章曝光後，引起網友們討論，紛紛留言：「可能有你沒看到的朋友超重了？」、「包包行李」、「之前去殯儀館，才坐六成滿就在叫了」、「也不看看自己BMI多少」、「有一次我看到一個人坐電梯就超重，因為他推著重物坐客梯」，還有人想起名動畫偵探柯南的早期有一集案件內容「柯南沒講嗎？上面還躺一個啊」、「電梯上面還有一個人」。

其實過去也有網友問過相關問題，指大樓電梯換新後，明明同樣品牌，電梯載重卻從15人、820公斤減少成15人、750公斤，好奇為何換新後，規定的載重人數一樣，但總重量卻變少了，有內行人解釋，電梯人數指的是「電梯裡的面積可站多少人」，重量是指「馬達的最大載重」，也就是馬達的功率，所以載重幾公斤跟限乘幾人，並沒有關聯，所以過重就是不會關門。