日媒近日報導，國軍裡面有太多外省人，9成退役軍官涉嫌出賣內部情資，退輔會主委馮世寬對此破口大罵「放他媽的屁」，並直言自己非常希望，媒體把他說的「放他媽的屁」5字翻譯給日本聽。民眾黨主席柯文3日也表示，馮世寬道出國軍心聲，並呼籲總統府，不能放任外媒用假消息撕裂台灣。

柯文哲在臉書以「榮譽，是軍人的第二生命。」為主題，提到《日經》這兩天以「台灣未知的真面目」為題刊登系列報導。裡面以聳動的標題指出，大量台灣退伍軍官，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成常態；且擁有17萬人的台灣軍隊，軍官幹部仍以外省人居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷。

對於馮世寬炸鍋怒嗆，「在立法院備詢時直接痛斥該文胡說八道，放XXX屁」，柯文哲強調，這是直接道出國軍的心聲。本省外省的壁壘如今早已淡化；再者，如果有高達九成退伍軍官涉及販賣國軍情報？這還得了，真的這樣，中華民國早就亡國了。

柯文哲指出，馮世寬軍人出身，所以反應強烈，而身為中華民國國民，我們對於這種不負責任的報導嚴厲指控更不以為然。他認為，《日經》做為一個國際知名的媒體，必須道歉並澄清。他更呼籲總統府必須強硬表態、不能放任外媒用假消息撕裂台灣；且蔡英文總統更要以三軍統帥之身份，嚴正捍衛國軍尊嚴，向國際社會傳達正確的訊息。