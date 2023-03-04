南投立委補選投票結束 林明溱競選總部直擊

南投縣第二選區立委補選今(4)日投票，本次的投票率大約是落在4成5左右，以選舉的門檻來看大概是要4萬5千票才能勝選。而在下午5點18分的時候，國民黨候選人林明溱已到競選總部觀看開票。對於目前開票的結果。林坦言，「心情是有點壓力」。

對於目前的開票情況，林明溱表示，因為國民黨沒槍沒子彈，人家有槍有子彈，民進黨是動用國家的資源，再好的強棒都沒辦法應付，這次選舉對國民黨當然是個警訊，國民黨還是要培養人才，支持年輕人在地扎根，之後選舉才有勝選的機會。不過他也強調，勝敗是兵家常事。

由於開票途中，林明溱在南投市一度落後蔡培慧，讓曾在該地擔任過市長的南投縣長許淑華表示，希望還沒有開出的票箱能迎頭趕上，集集鎮是林明溱的大本營，盼後面還沒有開出來的能加大領先，希望後迎頭趕上，這次主要是基本盤的補選，我們還是希望林前縣長能勝出，如果能到4萬多票就是非常保險的。

許淑華還提到，南投市她自己當過市長，在幾次選舉跟補選選票都不錯，但目前看來南投市是落後的，她比較感到意外。

九合一大選延長賽最後一戰、南投第二選區立委補選今揭曉，這場補選結果攸關藍綠兩大陣營2024大選氣勢消長，雙方都有非贏不可的壓力。林明溱今強調，開票過程會緊張，所以不用去看，等到有消息時，他再去了解。

據南投縣選委會資料，這場補選中具有投票資格的選舉人數為19萬8412人，以投票率4成計算，約有7萬9364人投票，也就是若獲得超過3萬9682票即可當選。