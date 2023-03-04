南投立委補選投票結束 蔡培慧競選總部直擊

南投縣第2選區立委投票下午4時截止，民進黨南投縣黨部評估7鄉鎮市投票率大概4成3至4成6，截至下午5時為止，綠營候選人蔡培慧陣營在南投市玉井街總部報票，目前總票數微幅領先藍營候選人林明溱，讓聚集支持者振奮，豎起大拇指、或高舉雙手歡呼。

蔡培慧的競選總部封一側道路並架起大電視，當下午4時許開票開始，總部的支持者陸續聚集，關心各鄉鎮市投開票所的開票情況，蔡培慧在多數投開票所稍有領先，但多數都是較小的投開票所，雙方票數呈現拉鋸戰。

對此，蔡培慧競選總部深具信心表示，開票才剛開始，票數回報至總部速度不快，但相信陸續能將差距拉大。

第10屆立法委員南投縣第二選區缺額補選，今（4）日投票，根據中選會公告，候選人名單及號次分別是（1）蔡培慧（2）林明溱（3）魯昱君 （4）陳聰鑑。

另外，今據傳特定投票所外出現從事錄影監控他人投票之行為，對此，中選會提醒民眾，實際上司法檢警機關在歷年以來的選舉過程中，就不斷強調，無論是投票所30公尺內外，均不得有違反刑法、公職選罷法等規定之行為，尤其是錄影監控他人的投票行為，以免觸法且還會有刑事責任。選區缺額補選，今（4）日投票，根據中選會公告，候選人名單及號次分別是（1）蔡培慧（2）林明溱（3）魯昱君 （4）陳聰鑑。

南投立委補選最後關頭，兩大陣營皆精銳盡出。蔡培慧選前之夜有蔡英文總統、身兼黨主席的副總統賴清德、嘉義縣長翁章梁及重量級立委力挺。

蔡總統昨晚為蔡培慧站台時提到，國民黨到處掛的「票投民進黨孩子上戰場」是「黑白講」，拜託大家投給蔡培慧，改變南投，替南投選擇不一樣的未來。我們不會讓孩子上戰場，這是國民黨刻意的誤導人民。我們在做的是，讓國防更強，讓想要侵犯台灣的人，不敢輕舉妄動；只要我們愈堅定、愈團結，世界就會愈支持台灣，台灣也就會愈安全。

民進黨候選人蔡培慧上午10時許在阿姨等人陪同下前往鹿谷鄉茶席文化館投票，她投完票秀出身上佩戴的幸運項鍊，她說：「這是昨天林靜儀轉送給我的。」指稱林靜儀上次在台中市第2選區選舉就戴著它，有傳承的意味。