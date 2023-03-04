關繼威（Ke Huy Quan）在電影《媽的多重宇宙》中展現極佳的演技，贏得多個獎項，也將角逐奧斯卡最佳男配角，雖然他的表現獲得許多肯定，但據《綜藝》（Variety）雜誌報導，他受訪時透露自己曾經度過沒戲拍的日子，甚至沒有雇主替他買醫療保險。

關繼威近期接受「The Late Late Show」訪問，提到《媽的多重宇宙》在2020年1月就拍好了，但受疫情影響，一直到2022年3月才正式上映，那段期間他過得很緊張，「因為沒有人找我演戲，已經要失去醫療保險了」，他甚至跟經紀人說：「可以給我任何一份工作嗎？我只需要一份工作來維持最低資格的醫療保險就好。」

直到2021年，仍然沒有雇主替關繼威購買保險，他才意識到《媽的多重宇宙》是他翻身的機會，於是打電話給該片的製片：「我在片中的表現好嗎？」製片反問他：「為什麼這麼說？」他擔心道：「因為都沒人找我演戲。」製片則鼓勵他：「你要有耐心好好等待。」

等到該片上映後，不僅創造了高達1.01億美元的全球票房，也創造了極佳的口碑，讓導演及演員們頻頻得獎，關繼威也感動地說：「《媽的多重宇宙》真的改變了我的人生！」

關繼威憑《媽的多重宇宙》獲得影評人票選獎最佳男主角。（圖/達志影像）

此外，關繼威也提到，這一切都要感謝《瘋狂亞洲富豪》在好萊塢創下的新紀錄，讓亞裔演員有更多演出空間，也讓他在《魔宮傳奇》出道後，重拾演戲的夢想，未來將出演更多影視作品，迎來他在好萊塢的第二春。