究竟哪一家美式炸雞才是第一名？一名網友表示，「德州美墨炸雞」是他心中的冠軍，甚至給出超高評價，直說某分店的炸雞可謂是全台前三名，讓他一吃就上癮。貼文一出，眾人心中各有所好，紛紛點名胖老爹、拿坡里、肯德基等連鎖速食店，然而還有一票網友激推「昌平炸雞王」，直說：「每次都現炸，不用擔心冷掉肉質乾柴的問題」。

原PO在PTT八卦板以「美式炸雞覺得哪家最好吃」為題發問，表示他個人認為肯德基各店的品質不一，有些很好吃、有的卻炸得很乾，以平均分數而論，麥當勞略勝一籌，不過他心中覺得最鮮嫩酥脆多汁的炸雞，則是「德州美墨炸雞」，甚至認為某分店的炸雞，堪稱全台前三名。

文章一出，隨即吸引網友留言討論，「拿坡里吧」、「麥脆雞也好吃啊」、「吃過最好吃的是21世紀」、「德州美墨吃過，是不錯，但是還是喜歡胖老爹」、「德克士不錯」、「美墨還會多點個雞胗跟雞肝，不過雞肝會有點乾」。

對此，有一名饕客回文，他認為雖然德州美墨的炸雞多汁酥脆，但調味偏淡，他還是鍾愛剛起鍋的肯得雞炸雞，第二名則是拿坡里，另外，他還點名「昌平炸雞王」的紐澳良腿排，不僅多汁酥脆調味足，每次都現炸，不用擔心冷掉肉質變得乾柴。

而提到美式炸雞，許多人都會想到6年前突然爆紅的「胖老爹」，當時加盟店如雨後春筍般出現，不過有網友發現住家樓下的胖老爹竟然關門大吉，好奇發問「胖老爹過氣了嗎？」對此，有不少人認為主因可能是「等待時間過久」及「價格上漲」，還有饕客表示更喜歡昌平炸雞王，「昌平屌打胖老爹，還更多汁」、「昌平>胖老爹」、「過氣了，昌平好吃多了」。