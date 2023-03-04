防疫險理賠惡夢未結束。中信金控總經理陳佳文4日指出，中信產險去年做防疫險理賠推估時沒料到二事，一是大陸疫情解封後台商回台拉高確診率，二是衛福部並未在農曆年後降級等因素，估計總理賠金額將增加至200億元，對獲利的影響，將在2022年財報中，以「期後事項」進行調整。

中信金4日參加「VISION 2023臺大校園徵才博覽會」，金控總經理陳佳文率一級主管來搶才，陳佳文向台大學生說明今年中信金的徵才需求，並在會後接受媒體聯訪。

陳佳文指出，大陸疫情解封後台商回台拉高確診率、很多國家都有降級但台灣並未在農曆年後降級等二因素所以理賠又多了20億，會計師認為應當以「期後事項」進行調整。

據中信金自結獲利，2022年全年合併稅後盈餘336.06億元，年減38％，每股稅後盈餘（EPS）1.67元。其中中國信託銀行全年稅後盈餘371.42億元、年增25％。

台灣人壽總經理莊中慶指出，台壽子公司中信產險的防疫險有效保單到期日預估到今年4月底，假設指揮中心5月才降級，「對我們影響，估計數已沒有太大差異」。

莊中慶指出，目前中信產險的防疫保單理賠率已達60﹪，預估會到70％，防疫險理賠金額估最終將上看到200億元，當初共承保42萬張防疫險保單。

莊中慶指出，今年產險業擺脫防疫險陰影會好一點，但「氣候變遷」會是產險業未來最大風險，台灣產險業必須一起克服，包括各項險種原先預估的損失率，可能都將因氣候變遷而有不同變化，包括水險、火險、貨物險、農產品相關保險等等，都將必須因應氣候變遷，重新估計。