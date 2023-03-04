台中后里智生路一棟透天厝民宅今天凌晨發生大火，住透天厝三樓68歲的黃姓屋主和66歲妻子，及23歲長孫等祖孫3人，被救出送醫仍不治；同住三樓的大兒子第一時間逃出燒傷，送往署豐轉送中山醫院救治，現場有聽疑似爆炸聲，詳細起火原因？由消防局火調科鑑識中。

后里區智生路凌晨發生住宅火災，4人救出送醫3死1傷。(陳世宗攝)

台中市消防局四日凌晨2時27分獲報，后里區智生路住宅火警，動員第五大隊、外埔、后里、豐原及豐南等4個分隊，共出動消防車15輛、救護車6車次，警義消共70名前往搶救，由第五大隊副大隊長洪智勇擔任指揮官。

消防局表示，現場是透天3層RC建築物，住三樓的4位民眾疑因深度睡眠來不及脫困，三樓因有較多易燃隔間受損較為嚴重，消防人員進屋將人救出時，42歲黃姓大兒子燒燙傷、意識清楚，但祖孫3人已無呼吸心跳，火勢於2時43分控制，3時3分撲滅。

台中后里智生路透天厝民宅發生火警，透天厝一樓有樓梯直上二、三樓。(消防局提供)

屋主40歲的小兒子說，住三樓是68歲的父親、66歲母親、42歲大哥和二哥23歲的兒子，他自己睡在二樓聽到三樓傳出有爆炸聲，馬上逃出屋外。鄰居表示，她看到黃家二樓後陽台有火光廚房冒濃煙，當時向內喊人，屋內都沒人回應；後來又聽到「砰！」、「砰！」疑似爆炸聲，消防隊趕到火勢很快就熄滅。

后里消防分隊長柯俊男說，消防人員到場時發現起火點在三樓，三樓以木板隔成4間房間，68歲阿公被發現時在三樓樓梯間，66歲的阿嬤在第二間房間內，23歲孫子在第三間房內，第四間是神明廳，前後面各有一處陽台。一、二樓只是遭濃煙醺黑。

后里區智生路凌晨發生住宅火災，現場一樓停機車及做資源分類回收。(陳世宗攝)

當時睡在二樓的三子一家3口跟二子的小兒子趕緊逃到一樓，4人並未受傷，住在三樓長子逃至一樓，但顏面及雙上肢燒傷6％，從豐原醫院轉至中山醫院就醫。同睡三樓的68歲阿公、66歲阿嬤跟23歲孫子，被發現時已無生命跡象。68歲的阿公從工廠退休後，以撿拾資源回收補貼家計。

黃家親友聞訊紛到場關心。(陳世宗攝)

黃家親友聞訊紛到場關切。黃家親友指出，有聽聞逃出現場的黃家三子說，疑似三樓電視機附近起火，有試圖取水滅火，但火勢一發不可收拾。台中市消防局強調，火勢疑似從三樓引燃，真正起火原因？由火調科調查中。