港星黃秋生以電影《白日青春》獲得金馬影帝，也成為金馬影史上演技類共4座（3座男配、1座影帝）最多紀錄保持人，去年為金馬獎訪台，在機場與「永遠東方不敗」林青霞不期而遇，當時黃秋生的反應靦腆，因此獲得了「黃三歲」的封號，黃秋生表示超喜歡這個暱稱，開心直呼「太好了！我喜歡！以後就叫我三歲！黃三歲！」，也自曝心中的女神名單，還有一位絕色美人更是會讓他小鹿亂撞，那就是胡茵夢，「我見到她就會害羞了，從小我就喜歡像她這樣長長頭髮、神秘、知性美的女性」。

身份是演員，私下也開班授課擔任表演老師，將自己一身演技好本領無私傳授，被問到拍攝《白日青春》與新導演劉國瑞合作時，現場到底誰聽誰呢？黃秋生以自己是學生，導演是老師形容，「學生都是要聽老師說，然後意見不同的時候要舉手！『老師！我有問題，像這樣』。」他也坦承有機會想挑戰當導演，「當然想！沒人找，沒有人給我機會！非常想當導演！」至於想導什麼類型？他則搞笑說：「隨便什麼都可以！反正就是坐著、涼著、Camera、卡就好！」隨後解釋拍戲過程，演員就是要尊重導演的想法，實現導演想要表達的意念，這跟資歷深不深沒關係，更不用說要以老師的姿態在現場教導誰。

隨著疫情解封，黃秋生跨年與新年期間，特別回了加拿大探望家人，「終於要去看了…，也好幾年沒見，這些小孩都30歲了！」1982年加入第一屆亞洲電視藝員訓練班，黃秋生今年正逢邁入入行40載，最近剛完成香港表演班授課的他，開始籌備自己劇團10週年慶，抽空則化身為作家，為表演雜誌寫專欄特稿，可謂是行程忙碌，《白日青春》預計3月底在台上映。