別輕信網路資訊，身體有病痛還是要就醫治療，否則會越拖越嚴重。大陸一名20多歲的女子經常胃痛，上網查到「喝熱水可治胃痛」的說法，於是她就以喝熱水來解胃痛，未料半年後檢查發現她已罹患胃癌。醫師表示，熱水並不能治療胃痛，「溫度過高的水更加刺激胃黏膜。」

根據陸媒《西部決策》報導，廣東省一女子因胃痛、胃反酸等問題，上網查詢解決方式，看到網上有人稱「多喝熱水可治胃痛」，於是女子就靠喝熱水來緩解胃痛，但半年後就醫檢查，照胃鏡發現已罹患胃癌。

深圳市羅湖醫院集團副主任醫師趙毅表示，現在許多年輕人喜愛喝熱水，不論是胃痛、生理期都以喝熱水緩解不適，「但喝熱水不能緩解胃痛，溫度過高的水，更加刺激胃黏膜。」

趙毅認為，喝熱水會加速胃痛，但並不會導致胃癌，胃癌的發生原因與飲食習慣、環境，或者家族遺傳史有關，此外，現在研究證實，胃幽門菌感染與胃癌有直接相關性。