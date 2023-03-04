英國王室即將在5月6日舉行國王查爾斯的加冕典禮，籌備工作正在如火如荼進行當中，不過現在卻傳出有不少大咖藝人婉拒出席，其中一個原因，可能與邀約來得太晚有關。此外也有不少民眾猜測，或許是查爾斯醜聞太多「惹人嫌」，讓眾明星避之唯恐不及。

根據英國《泰晤士報》引述《太陽報》報導，查爾斯國王的加冕禮將在5月6日登場，7日晚間將舉辦一場加冕音樂會。據悉，查爾斯最初屬意的表演嘉賓，分別是與前王妃黛安娜交情甚篤的艾爾頓強（Elton John），以及超人氣偶像「一世代」哈利史特爾斯（Harry Styles），不過這兩人因為檔期喬不攏，而婉拒了邀約。此外，知名創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）則以演唱會撞期、歌后艾黛兒（Adele）以私人因素為由，紛紛予以婉拒。

艾爾頓強證實無法參加查爾斯國王加冕典禮。（圖／達志影像）

另外也傳出已經解散的「辣妹合唱團」（Spice Girls）可能藉此機會「重新合體」，但最終5名團員因為湊不出時間排練而告吹。至於90年代紅透半邊天的「接招合唱團」（Take That）同樣也在邀請名單上，但主唱羅比威廉斯（Robbie Williams）也因為排不出檔期，屆時可能只有團員出席。

90年代紅透半邊天的「接招合唱團」確定無法在加冕音樂會上合體。（圖／達志影像）

報導也提到，目前已經確定出席的有美國歌手萊諾李奇、英國作曲家安德魯洛伊韋伯，以及澳洲歌手凱莉米洛和丹妮米洛。另外籌備小組也和英國選秀節目《X音素》（The X Factor）出身的歐利馬斯（Olly Murs）接洽，但尚未得到確認。

儘管目前安排的演出陣容不算特別強大，好在王室一家人都確定出席，其中高人氣的小喬治王子（Prince George）還會以第二順位繼承人擔任重要角色，勢必將成為眾人目光焦點，讓整場典禮不至於星光黯淡。