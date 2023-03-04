因應近年全球營運的擴展，台達積極參與並啟動2023年校園招募，今年預計在台招募2500人，職缺涵蓋電源硬體、機構、軟韌體開發、儲能、資通訊系統、車用電子、AI資料科學家等領域工程師，也有許多非理工系職缺，例如產品採購、資訊安全、法務、財務；台達今年提供更具競爭力的薪資福利方案，全盤考量並調整研發工程人員薪資，依據學經歷背景，碩士新人起薪最高可達75000元、博士為96000元，並大幅加碼研發人才培育獎學金，碩士60萬元、博士150萬元，提前綁定優秀人才，初入職場的新鮮人首年就有機會年薪超越百萬。

台達人資長陳啟禎表示，在台達「永續發展你的未來」的雇主品牌理念下，台達積極延攬專精於電動車、電源模組與系統、能源及微電網、資通訊、智慧製造、智慧樓宇等具備高成長領域的優秀人才。近年不僅在美洲、歐洲、中國大陸、泰國及印度等地擴大營運布局，全球有超過5000名的人才需求，在台灣更持續深耕研發能量。除了校園招募，台達每年平均投入超過1億元新台幣於產學合作，透過合作研發、設備捐贈，和大專院校攜手培育未來人才，在台達不僅能發揮所學專長，更是與公司一起成長，歡迎有志一同的學子加入，攜手邁向成為全球研發製造的先驅領航者，共同開發更多節能減碳的創新解決方案。

台達今年也首推出「GEM（Global Elite Mingle Program）國際人才專案」，目標網羅具有研發、製造相關領域經驗的國際人才，此專案對象會於台灣總部進行培訓，結訓合格後派至美國、泰國、印度等地區任職，能與當地員工共事交流，成為國際化的菁英人才。誠摯邀請追求海外職涯歷練，願意挑戰自我極限，具有抗壓性與積極主動的人才加入。

自3月起台達將陸續於成大、清大、陽明交大、中央、台科大、北科大等學校舉辦徵才博覽會，讓學生更瞭解公司業務內容與職缺機會。