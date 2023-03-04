2023北橫櫻花勇士單車完騎認證活動邁入第8年，這次活動為期2天，今早桃園市副市長蘇俊賓，鳴笛向蓄勢待發的櫻花勇士們宣告出發啟程，今年預計會有700名車友成為新一屆櫻花勇士。觀旅局長周柏吟提到，另將舉辦北橫攝影比賽，網羅攝影高手作品，徵件期間為9月1日至10月30日，歡迎民眾踴躍投稿。

全程約40公里，道路多為上坡路段頗有難度，是適合具有長期騎乘經驗車友挑戰的桃園單車祕境路線。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

北橫櫻花勇士單車路線自慈湖遊客中心出發，沿著台7線，途經中途站羅浮聖興宮，終點為拉拉山遊客中心，全程約40公里，道路多為上坡路段頗有難度，是適合具有長期騎乘經驗車友挑戰的桃園單車祕境路線。

市府將舉辦北橫攝影比賽，網羅攝影高手作品，徵件期間為9月1日至10月30日，歡迎民眾投稿。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

蘇俊賓表示，每位櫻花勇士都是北橫明媚風景的見證人，可化身觀光大使，向大眾分享北橫美景，期盼未來能有更多人參與櫻花勇士認證，一起見證桃園的美麗。不過因路段有難度，他也提醒騎士務必注意自身安全，順利取得完騎認證。

周柏吟介紹，台7線北橫沿線有許多自然生態與文化景點，沿途風景美不勝收，一直都是相當受歡迎的旅遊景點，目前正逢春天櫻花綻放，更是最好到此一遊的時機。

周柏吟提到，為推廣北橫沿線美景，觀旅局與風景區管理處將舉辦北橫攝影比賽，徵集攝影高手的精彩作品，自9月1日起徵件至10月30日，屆時歡迎攝影愛好者踴躍投稿，讓更多人看見桃園北橫的迷人景色。