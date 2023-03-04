桃園市八德警分局為杜絕詐騙、貫徹執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，由偵查隊結合國泰人壽志工團隊，至轄內關懷據點，帶領轄區民眾共同組成「詐騙防衛隊」一起認識詐欺手法，聯合對抗詐騙集團。

警方持續利用實體及網路等方式進行宣導，以「阿昭署長宣導防詐系列」短片，在八德置地廣場、興仁夜市及重要路口持續撥放，讓民眾不分年紀，都能熟識詐騙集團的慣用伎倆，增加防詐的警覺心。

「阿昭署長宣導防詐系列」影片，以常見的假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙等5個主題，由署長黃明昭親上警察廣播電台與主持人夢萍宣導防詐騙，以幽默逗趣的對話，加深民眾防詐意識。

希望在警方積極執行一系列打詐、識詐策略下，讓民眾提高詐騙被害意識，遇到陌生、可疑的訊息，都能”1聽2掛3查證”，不只保護自己的荷包，更進一步保護家人、周邊親友，免於受到各類詐騙的侵害。