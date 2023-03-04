核廢難解！我國現行有低放場址選擇條例，也曾試圖選出低放最終處置場所持續卡關，而更具爭議高放（用過核燃料）選址條例仍未立法，環團今天召開論壇邀集專家學者、政府官員討論是否要訂定專法，但會中原能會、台電、經濟部、立委等雖然認同立法可促使公眾討論，但就算立法通過後可能也難落實。

台灣使用核能發電超過半個世紀，始終擺脫不掉核廢料的爭議，而至今「高放射性廢棄物選址條例」都難產，環團今天召開「核廢立法論壇」認為，核廢選址政策大多歷時數十年之久，廣泛的公民參與、公眾溝通，一旦欠缺事前公民參與的程序會有更多爭議。

「核廢立法是必要的」，環境法律人協會理事長張譽尹表示，就算2025年達成非核家園，且再也沒有核廢料產生了，還是要處理現有的核廢料，或許不是很急迫，但是再重要不過的事情。

但原能會放射性物料管理局組長李彥良認為，核廢料為鄰避設施，地方政府不支持也是困境之一，但包括放射性物料管制法、行政法人放射性廢棄物管理中心設置條例、放射性廢棄物管理法等法通過，也會對選址有幫助，但仍要透過社會溝通形成共識。

「只要讓核廢有地方去，台電就樂觀看待」，台電核能發電處處長許永輝說，如核一廠至今除役已4年，但僅拆除部分設備，正是因為還有700多束爐心無法退出，但他認為，就算有核廢三法全部都通過，仍難解決核廢處置困境。

經濟部政務次長、台電代理董事長曾文生說，立法過程可以定義出問題的範疇、社會共同對話、形成社會共識，但全世界都一樣，就算法令通過有明確程序仍要有共識才能達成。