校園口罩令將在3月6日起鬆綁，學生可自行決定在教室是否佩戴口罩，但在校內健康中心或公共運輸工具，如校車、接駁車內，仍應戴上口罩。有家長擔心，口罩令鬆綁後，若學生繼續戴口罩，可能會遭受校園霸凌，或出現容貌焦慮問題。專家指出，2月中開始鬆綁室內口罩令時，也有人有這樣的擔憂，不過2周過去了，並沒有出現類似問題，呼籲家長、學生事先做好心理準備。如有人因感冒、青春痘、空汙、為做好準備等問題繼續戴口罩，仍應予以尊重，老師也別在課堂上特別點名。

台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，不戴口罩的不適應並非只出現在校園鬆綁時，當2月中開始實施室內口罩鬆綁時，也有人擔心會出現霸凌、容貌焦慮的問題，但是實施至今已經2周，並沒有這樣的情形傳出。校園口罩鬆綁後，民眾應該做好心理準備與調適，一起面對口罩解禁的過渡期。

張自強表示，若學生覺得戴口罩比較自在，應予以尊重，這些學生可能是為預防感冒，或是尚未完成接種疫苗、擔心空汙、青春痘處理中、心理尚未準備好等因素而繼續戴口罩。老師上課時，不需要特別點名那些學生有戴口罩或是沒戴口罩，而家長關心學生對於校園口罩鬆綁的態度給予支持，學生自己則可以衡量自己的狀況是否要戴口罩。

針對容貌焦慮，張自強認為這並非與配戴口罩有直接關連，應是平時戴口罩只露出眼睛，而疏於刮鬍子或化妝，在拿掉口罩後，就須再花些時間打點。校園口罩鬆綁其實是採自主方式，可戴也可不戴。一個習慣的調整，需要學校、家長、學生自己等各方面事先做好心理準備，以循序漸進及尊重自主的方式，降低口罩解禁的壓力。

張自強提醒民眾，戴口罩純粹是出於保護自己和他人，並非只有美顏的效果，雖然疫情趨穩，在公共場合還是要做好個人的防疫措施，才能平安健康的生活。