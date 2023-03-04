Netflix近日推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，探究韓國4名宗教領袖駭人的真實故事，其中更揭開攝理教教主鄭明析如何利用宗教，性侵多名女信徒，其中一名清秀女被害人，也親自現身說明整個過程，而她也被網友起底，疑似是港星方力申的新歡，而方力申也大方認愛了。

在《以神之名：信仰的背叛》中，一名被害女子葉萱（韓文名：鄭秀晶）勇敢站出來揭露真相，聲淚俱下控訴遭鄭明析性侵的過程，還曝光34秒的變態錄音，包含「抱我，抱緊我，說妳會永遠愛主」、「我們的秀晶屁股真大」、「我好像高潮了50次」等內容，相當不堪入目。

葉萱說到聲淚俱下。（圖／翻攝自Netflix）

而紀錄片中也提到，鄭明析擅於利用聖經及教義來向信徒洗腦，還把女信徒當作性奴及玩物，他偏愛身材高挑、皮膚白皙和毛髮少的年輕漂亮女性，曾因性侵、恐嚇等罪名，被判入獄10年，未料出獄後仍故態復萌，去年3月葉萱到韓國開記者會，指控鄭明析的種種惡狀。

方力申認愛葉萱，心疼女友被性侵過往。（圖／翻攝自方力申IG、東網）

而據港媒報導，港星方力申和鄧麗欣分手後，多年都沒有新戀情，近日才傳出有新歡「Maple Yip」，女方是藝術家，精通中、英、韓多國語言，是一名長髮、大眼、皮膚白皙的氣質美女，而網友根據她的背景，發現和紀錄片中的葉萱非常相似。

對此，方力申回應《東網》，大方認愛葉萱，並表示女友曾因性侵事件公開提出分手，但因彼此太相愛，決定繼續發展，他也透露女友仍需一段時間平復傷口，現還有在看心理醫生，但不用吃藥，而女友也要到韓國出庭，他也會爭取陪伴對方。