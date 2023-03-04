哈利將與充滿爭議的匈牙利裔加拿大心理學家馬鐵（Gabor Maté）對談

哈利在被父親查爾斯逐出浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）後，或許認為反正再也沒什麼好損失的。專家警告，他可能儲備了「大量彈藥」，打算在4日為大爆料回憶錄《備胎》（Spare）進行Q&A訪談打書時，好向家人開火。

據《每日郵報》（Daily Mail）3日報導，哈利4日將舉行1人收費17 英鎊（近623台幣）的「親密」視訊會議，以和充滿爭議的79歲匈牙利裔加拿大心理學家馬鐵（Gabor Maté）進行訪談。而馬鐵以受害創傷學說聞名，兩人將大談歷經人生損失後，進行自我療癒的重要性。

由於哈利在回憶中大肆攻擊父兄，因此白金漢宮將膽戰心驚地密切關注。專家認為，哈利說話的內容可能影響到他和梅根是否受邀出席加冕儀式。

而英國王室專家鄧皮爾（Phil Dampier）說，查爾斯和威廉原本希望，哈利能冷靜下來，別再接受專訪，但如今看來是不可能了。「事實上，他可能認為，在被踢出浮若閣摩爾小別墅後，自己沒啥好損失的。而可悲的是，距離加冕只剩9周，他和家人之間的關係似乎變得更糟，而不是有所改善。」