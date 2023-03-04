南投縣立委補選4日投票，許多投票所外，竟然有人以手機錄影、以名冊註記選民是男女及高矮胖瘦、盆栽也被發現暗藏祕錄器；中興警分局長侯興龍表示，已查扣錄影器材及文件，並將3人帶回光明派出所，依違反《刑法》妨害投票罪偵辦。

自稱「全民監票行動聯盟」的成員，在南投市營盤國小投票所錄影，並在花盆加裝祕錄器；經投開票所主任管理員及警衛人員制止無效，警方獲報至場查扣相關證物，並將該嫌犯及同伴共3人帶回偵訊。

南投縣選委會表示，投票所30公尺內、外都不可有干擾、妨害或擾亂投票，或是從事錄影監控他人投票行為，以免違反《選罷法》還會有刑事責任。

立委補選投票日，在南投市營盤國小投票所，發現可疑人士以手機錄影，還在花盆發現隱藏的祕錄器；名間鄉大賢宮投票所，則有不明團體成員，註記選民男女、高矮胖瘦、穿著等特徵，警察人員制止時，還與警方爭執。

民進黨副祕書長黃建嘉表示，特定團體的行為有如「威權特務」，在民主社會令人髮指，施壓樁腳投票，試圖影響選舉的公平公正，呼籲司法機關介入查辦。

國民黨發言人林家興指出，各投票所出現不明人士錄影，及花盆找到祕錄器情況，請檢警嚴加了解維護乾淨選風，也呼籲民進黨不要藉機操作，影響選舉。

南投縣選委會也提醒，今日至投票時間截止前，不可有競助選或從事拉票活動，若在投票所30公尺內、外逗留或徘佪不去，或不時對前來投票民眾「比手勢」、「打躬作揖」或「講悄悄話」等疑似拉票或從事固票，選務機關會立即通知監察小組委員，並請檢警列為偵查重點對象。