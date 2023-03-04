家中的色彩不僅只是美觀作用，其實也與風水息息相關，甚至會連動到家庭運勢，《科技紫微網》運勢專欄分享旺家運的14種顏色，其中紅色、橙色、橘色對生肖兔、羊、蛇的人可增進生活中的情趣；生肖虎、龍、馬的人，在房間選色上可使用藍色、紫色，有助於理性溝通，使人感受生活溫馨；咖啡色、棕色、古銅色則是對於長輩們運勢平順。
【旺家運14種顏色】
1、紅色、橙色、橘色：增進情趣
在家中如使用小面積的紅、橙、橘色來裝飾，有助於增進生活情趣，加強親密互動。尤其對生肖兔、羊、蛇的人來說更適合。
2、綠色、黃色：充滿生機
淡綠色、米黃色是最佳的裝潢顏色選擇，柔和又明亮，給人陽光、自然的感覺，充滿生機，帶來明朗，能促進家人間的良性互動，以及健康、向上的生活態度。
3、藍色、紫色：靜謐祥和
選擇灰藍色或薰衣草紫，會在房間中營造出一種靜謐、祥和的氛圍，利於理性溝通，使人能感受生活的溫馨，也能帶來滿足感，尤其生肖虎、龍、馬的人，有利於降低衝突場面帶來的負面影響。
4、原木色、白色：舒適溫馨
如選用原木色、白色，在家中會感到舒適、愜意，既能帶來安定感，對排解壓力也有幫助。
5、咖啡色、棕色、古銅色：長輩運勢平順
這些色調適合長輩們，因會顯得沉穩大氣，又有一種牢不可破的堅實感。長輩的運勢平順，自然庇蔭子孫，穩住家運。
6、黑色、灰色：責任心強
使用黑、灰傢俱＋白色天花板與牆面的組合，能顯現簡約與空間感。有助於穩固責任感，能使人對家庭更為重視，家運也因此有望由衰轉盛。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。