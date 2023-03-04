家中的色彩不僅只是美觀作用，其實也與風水息息相關，甚至會連動到家庭運勢，《科技紫微網》運勢專欄分享旺家運的14種顏色，其中紅色、橙色、橘色對生肖兔、羊、蛇的人可增進生活中的情趣；生肖虎、龍、馬的人，在房間選色上可使用藍色、紫色，有助於理性溝通，使人感受生活溫馨；咖啡色、棕色、古銅色則是對於長輩們運勢平順。

【旺家運14種顏色】

1、紅色、橙色、橘色：增進情趣

在家中如使用小面積的紅、橙、橘色來裝飾，有助於增進生活情趣，加強親密互動。尤其對生肖兔、羊、蛇的人來說更適合。

2、綠色、黃色：充滿生機

淡綠色、米黃色是最佳的裝潢顏色選擇，柔和又明亮，給人陽光、自然的感覺，充滿生機，帶來明朗，能促進家人間的良性互動，以及健康、向上的生活態度。

3、藍色、紫色：靜謐祥和

選擇灰藍色或薰衣草紫，會在房間中營造出一種靜謐、祥和的氛圍，利於理性溝通，使人能感受生活的溫馨，也能帶來滿足感，尤其生肖虎、龍、馬的人，有利於降低衝突場面帶來的負面影響。

4、原木色、白色：舒適溫馨

如選用原木色、白色，在家中會感到舒適、愜意，既能帶來安定感，對排解壓力也有幫助。

5、咖啡色、棕色、古銅色：長輩運勢平順

這些色調適合長輩們，因會顯得沉穩大氣，又有一種牢不可破的堅實感。長輩的運勢平順，自然庇蔭子孫，穩住家運。

6、黑色、灰色：責任心強

使用黑、灰傢俱＋白色天花板與牆面的組合，能顯現簡約與空間感。有助於穩固責任感，能使人對家庭更為重視，家運也因此有望由衰轉盛。