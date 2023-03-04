新北市FRC聯盟與台北市南港高工隊伍合作，依照FIRST Robotics Competition總部的競賽規範，於新店區柴埕市民活動中心，打造北部唯一的模擬賽專業場地，並由安康高中、南港高工、南山高中、崇光高中等校跨校合作，完備模擬賽事，邀全國高中生參賽，目標挺進今年休士頓決賽。

新北FRC隊伍2月起於模擬賽專業場地練習，4日辦理全國北中南十校模擬賽，包含北市南港高工、成功高中、國立岡山高中、中科實驗中學、嘉義縣竹崎高中、新北市安康、板橋、崇光、南山、恆毅高中。由模擬賽培養臨場感及實力，攜手邁向休士頓決賽。

新北市教育局長張明文表示，FRC競賽是國際最高等級機器人賽事，深受麻省理工、哈佛等頂尖大學的青睞。本次全國十校大會師，期待師生整合程式設計、數據分析、機械設計及製作、策略分析、行銷公關、商業營運及外語能力，以團隊合作精神，發揮平日所學，藉由校際交流，累積國際交流的能量。

今年2月底起新北市安康高中、板橋高中、恆毅高中、崇光高中、格致高中、南山高中及石碇高中142名師生將分別赴美國矽谷、夏威夷、紐約及加拿大地區參與FRC競賽，感謝新店區公所協助借用競賽場地，供參賽師生精進技能，並與全國友校合作，讓師生得以發揮團隊合作精神，從做中學，打造自己的國際模擬賽。

教育局表示，新北市自109學年率全國之先推動FRC競賽扎根計畫，除鼓勵各校出國比賽外，更媒合與當地FRC隊伍交流及訓練，建立國際FRC機器人交流平台，如南山高中與夏威夷伊奧拉尼學校；安康高中、崇光高中與夏威夷聖路易斯高中；板橋高中與美國戴維斯高中；恆毅高中、格致高中與紐約梅德福高中等校將於世界各區賽前交流，未來將積極邀請國際隊伍交流，共同規劃課程，讓新北市成為台灣培養國際機器人的人才基地，培育世界級頂尖人才。