元智大學校長廖慶榮期許2027年成為全台最國際化的大學。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

軍訓室舉辦原住民弓箭射箭、水彈槍射擊競賽等體驗活動。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

元智大學今席開34桌，辦理校友聯誼餐會，凝聚向心力。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

學生研發成果展示。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

元智大學迎來34周年校慶，創校至今畢業校友遍布海內外，總數超過5萬8千餘人，且校友們在各領域表現優異。依照往例校運會與校慶一同舉辦，並結合社區藝術節、園遊會、研發成果展，並廣邀高中生參觀，展現各學系特色，今校方也席開34桌，辦理校友聯誼餐會，凝聚校友與全校師生向心力。

桃園市副市長王明鉅今到場獻上祝福表示，他初次踏入元智就感受到學生的活力與校務創新，企業仰賴人才，桃園市政發展也需人才，而大學是人才來源，也因此特別感謝包括元智大學等市內多所學校培育出優秀同學，讓來到桃園就學、研究的學生，發掘桃園的美好，畢業後繼續留在桃園工作並成家立業，成為桃企業界主力，帶動城市發展。

元智大學董事長徐旭東說，世界變化快速，為創造下個時代的思想邏輯，讓學生擁有現代化思想走入社會，學校教育非常重要，元智教育方針也因應時代調整，期許教授與學生積極努力因應世界變化，成為世界級人才。

元智大學校長廖慶榮表示，面對全球高等教育競爭，元智大學擬定國際化發展藍圖，規畫5項具體策略，包括擴大招生外籍研究生、擴大招收自費外籍大學生、提供本地生出國學習環境、延攬優秀海外師資、營造國際化友善環境等，預計5年後元智將有20％外籍師資，並在2027年成為全國最國際化的大學且進入世界500大。

校方今也辦理校友聯誼餐會，凝聚校友及全校師生向心力，特別邀請台東隆昌村「我在玩、玩冰箱」團隊，以生態廚師理念做示範菜單，秉持永續城鄉與保育海洋和陸域生態，端出「頂禮大地，尊重自然」的料理，席間還請來畫家沈禎揮毫，展現藝文情境。

今年正值第1屆大學部校友畢業滿30年，校方也邀請畢業30年校友回娘家，公開表揚傑出校友，包括管理碩士在職專班，目前擔任德新傢俱公司執行長的黃盛銘、資訊工程學系畢業，目前擔任蓋亞資訊執行長的吳炳鈞、資訊傳播學系，目前任職Condé Nast Taiwan藝術總監的周青永、工管碩士班畢業，遠東新世紀股份有限公司營運長張丙秋、化材系畢業，目前任職於清華大學的陳學仕等人。

第23屆元智大學社區藝術節以「一起尋FUN春天」為主題，今也揭開序幕，邀請現代搬鼓人表演藝術團表演擊鼓，以傳統藝文為底蘊，呈現揚古傳善曲目，並請頭角原住民藝術團演出迎賓歌舞，一起歡頌元智大學的生日。

教務處則舉辦暢遊元智打卡活動，邀請桃園市公私立高中生來探索校園，協助高中學子對元智校園深入了解，軍訓室也舉辦原住民弓箭射箭、水彈槍射擊競賽等體驗活動，展現元智多元學習活力與特色。