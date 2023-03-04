高雄楠梓39歲吳姓男子酒駕被逮，他見向警方求情無用，才乖乖配合酒測。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

39歲吳姓男子於3月1日下午酒駕，他因為騎機車連續闖紅燈，遭尾隨的警方攔查。經警方對吳男酒測，吳男二度對警方下跪求饒，員警依現行犯逮捕，訊後依刑法公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

楠梓分局翠屏派出所員警於3月1日巡邏時，發現吳男連續闖紅燈，於是上前攔查。吳男渾身散發酒味，並自稱沒喝酒，員警使用酒精檢知器時發現有反應，吳男見狀趕緊下跪，又改口稱出門前在租屋處與友人喝酒。

吳男見下跪無用後，又開始消極接受酒精吹氣測試達5分鐘之久，發現員警無動於衷後又下跪，員警立即大聲喝斥：「你不要跪下，起來、給我起來，大家都是大人了，不要這樣。」吳男聽完後才願意配合酒測，酒測值高達每公升0.84毫克。

警方依現行犯逮捕，訊後依刑法公共危險罪移請橋頭地檢署偵辦。警方也呼籲，請民眾不要心存僥倖而酒駕，警方將持續強力執法，以維護民眾的用路安全。

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