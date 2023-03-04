中市某宮廟謝姓住持身兼乩童，2019年間向女信徒小美佯稱恐不久人世須作法續命，以神明降駕要求脫衣、矇眼，藉機撫胸猥褻；並以「醫病」為由，2度對小麗猥褻、拍裸照，要求嘿咻被拒後，改藉用藥指姦。謝男騙財騙色，還索收3600至8000元不等及金牌，因兩女驚覺有異提告，法官依強制猥褻及性交等罪4年8月，可上訴。

謝男是中市1家宮廟的住持兼乩童，平日為信徒祭改、問事、改運及補財庫，他2019年8月間見女信徒小美頗有姿色，佯稱她命不久矣，沒續命很快會見不到家人。小美惶恐泣求隨他進房作法，謝要求她脫掉上衣及內衣、還以紅布矇眼，趁機以手點畫摸胸2、3分鐘。

小美說，她在房內被矇住雙眼，感到很害怕，雖然儀式很奇怪，但為健康活下去，還是照做，結束後，還付3600元，住持說：「天機不可洩漏」，不可對外提及此事。

謝男也向小麗扯騙要幫醫病，2019年3月28日到她租住處，用神明降駕身分要求她脫掉衣物、棉被蓋頭，他趁機撫摸胸、腹及私密處；再以「轉運」為由，要求她同年4月4日穿紅色內衣褲到汽車旅館，作法時以紅布蓋住雙眼，趁機下上其手，還偷拍裸照。

事後，小美經診斷有子宮肌瘤，謝男則詐稱是前世情人糾纏作怪，約她在同年4月16日到汽車旅館，宣稱等前世情人降駕在他身上後，兩人嘿咻後就能幫她排出髒東西，小美拒絕後，謝即將藥放在手指，佯稱施藥而指姦。

兩女察覺有異，詢問其他信徒驚覺受害，宮廟針對此事開會協調，謝男的父母、妻子當場下跪道歉，但事後，無意和解認錯，兩女不甘受辱報警。

謝男否認強制猥褻，辯稱替小美收驚，並未猥褻；此外，他辯稱，只對小麗偷拍，撫摸私處等是經她同意。

法官不予採信，認定謝男利用女信徒深信宗教，以怪力亂神施加壓力後，強制猥褻或性交得逞，犯後供詞避重就輕，否認犯行沒有愧色，也未與被害人和解賠償，無悔改之意，依強制猥褻3罪及強制性交1罪判4年8月。