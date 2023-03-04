台東縣東河鄉農會農民節活動今天在東河鄉都蘭文創園區登場。（蔡旻妤攝）

台東縣東河鄉農會農民節活動今天在東河鄉都蘭文創園區登場。（蔡旻妤攝）

台東縣東河鄉農會農民節活動今天在東河鄉都蘭文創園區登場。（蔡旻妤攝）

台東縣東河鄉農會農民節活動今天在東河鄉都蘭文創園區登場，農會為推廣在地農特產晚崙西亞（香丁），現場以香丁堆成小山，並供應現榨原味香丁果汁，民眾開心喝到飽。

現場除了天然晚崙西亞鮮果品嚐，文創園區熱門打卡區、城堡氣墊樂園、堆成小山的晚崙西亞限時搶、原住民美食攤位及在地伴手禮等，並有豐富有趣的表演節目、農特產品展售及票選晚崙西亞人氣王，吸引不少家長帶著孩子參加。

東河鄉以農業為主，特色農產品有蕃荔枝、鳳梨釋迦、文旦柚、柑桔類、洛神葵、梅子、椰子、稻米、咖啡等。其中晚崙西亞在優良環境條件下栽培，鮮果外觀亮麗和鮮紅果肉，呈現酸酸豐富好滋味，深受大眾喜愛。

東河鄉農會開發晚崙西亞凍飲、手工皂、冰棒、發酵液等多元化產品，加盟全家便利商店提供社區小舖展售在地農特產品，提高農特產品銷售，創造營業佳績，台東縣政府也持續協助農會推廣行銷。

台東縣長饒慶鈴到場頒獎表揚今年優秀農民，並抽出縣長獎洗衣機1台，隨後參觀新啟用的都蘭文創園區，她除感謝農民貢獻，她表示將持續推廣台東優質農特產品。