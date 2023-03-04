中龍鋼鐵公司（簡稱中龍公司）關心員工健康及家庭和樂，為響應家庭重視親子互動理念，4日於廠區內的樂活中心舉辦「飛龍迎兔 親子嘉年華」廠慶活動，同時歡慶親子閱覽室盛大啟用，盼未來成為員工和其家庭的新聚集地，增進親子關係。

中龍公司4日舉辦「飛龍迎兔 親子嘉年華」，同時慶祝歡慶親子閱覽室啟用，上千位員工攜家帶眷前來同歡。中龍公司總經理李昭祥說，期望今天啟用的親子閱覽室，將來能成為員工和其家庭的新聚集地，除了能讓家庭關係更親近外，也期望透過共學的過程讓彼此愛的紐帶更加強壯。

中龍鋼鐵公司4日於廠區內的樂活中心舉辦「飛龍迎兔 親子嘉年華」廠慶活動，讓孩子透過各個闖關體驗遊戲，與父母一起練習體能、增進感情。（中龍公司提供／潘虹恩台中傳真）

李昭祥表示，近年因疫情影響國內就業、就學乃至於假日休閒的模式，親子關係變得比以往更加緊密，但家人間產生的衝突與摩擦也隨之增加，數位世代家長便透過3C育兒的方式來得到暫時舒緩，中龍公司希望透過大力推廣親子共讀，減少數位產品濫用。

嘉年華活動現場，孩子透過各個闖關體驗遊戲，與父母一起練習體能、增進感情，除了讓家庭成員間可以更融洽地交流外，也提供絕佳的相互學習和成長的機會。另也讓孩子更了解中龍員工的工作環境與內容，希望孩童們能以父母在中龍公司工作為榮。

中鋼工會理事長陳春生與中龍工會理事長蔣秉松也雙雙到場，表示去年底的齊聚是中龍公司簽訂第2次團體協約，這次再聚首則是歡樂的親子嘉年華活動，顯見中龍在勞資和諧的攜手合作下各項福利良好，營造「幸福企業」。

中龍公司董事長黃建智則表示，未來鋼鐵市場將會面臨許多新的挑戰，包含碳中和、綠色轉型等議題已經是全球趨勢，相信同仁共同努力，一定能克服難關。