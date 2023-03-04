中天綜合台、中視熱播韓綜《Running Man》5日播出鄭尚勳、金來沅、朴丙垠3位演員同上節目，梁世燦因為是電影《向日葵》的死忠粉絲，看到金來沅非常開心，又叫又跳一直模仿片中「吳泰植」角色。而全昭旻爆料，梁世燦現在預約餐廳都還會用吳泰植名字訂位，完全是迷弟。

梁世燦（左）看到偶像金來沅上《RM》整個笑開懷。（中視、中天綜合台提供）

鄭尚勳、金來沅、朴丙垠為宣傳電影上節目，金來沅看到《RM》攝影機似乎比電影發表會還多時，覺得很驚訝，劉在錫打趣回：「是故意要挫挫來賓的銳氣，因為我們怕被來賓小看。」而鮮少上綜藝節目的金來沅，因大陣仗而顯得緊張，為緩解他的心情，成員瞎指空拍機是假的、有的只是空殼攝影機，就連工作人員也有一半是假的。

池錫辰（左）自誇是壞男人代表，朴丙垠虧他只是壞傢伙。（中視、中天綜合台提供）

遊戲中，有一題是絕對不想介紹給妹妹的男生類型，金來沅覺得是「常說謊的人」，成員們也贊同，劉在錫發揮偵探精神，反問金來沅會說謊嗎？最近說謊是什麼時候？金來沅慢慢地說出：「我不會說謊呀。」

鄭尚勳也分享最不想介紹的類型是「壞男人的風格」，補充當壞男人基本上要長得帥，這點讓劉在錫覺得生氣，此時池錫辰竟跳出來說自己有點壞男人的風格，讓鄭尚勳聽了直說：「你就只是個壞傢伙，不是壞男人。」《Running Man》每周日晚間6點在中天綜合台播出，晚間10點在中視也能收看。