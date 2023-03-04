大陸上觀新聞報導，全國政協十四屆一次會議首場「委員通道」集體採訪活動4日在人民大會堂新聞發佈廳舉行。全國政協委員、中國航空工業集團有限公司型號總設計師唐長紅表示，今年正好是大型運輸機運-20服役第十年。十年來，從科研試飛到服役，運-20經歷了一系列嚴格考核和特別任務，從抗疫救災到國際人道主義援助，它的腳步遍布中國大江南北，遠赴亞洲、歐洲、大洋洲，提升了大陸國人志氣、彰顯了中國力量。

唐長紅表示，去年C-919大型客機完成試飛任務，通過試航審定，獲得中國民航頒發的型號合格證。飛機正式進入航線，開啟了航線驗證飛行，在中國藍天上結束了只有國外幹線客機的歷史，這體現了國家意志與人民的希望。去年珠海航展，展示了大型水陸兩栖應急救援飛機AG600，中國大飛機的家族不斷長大。

「運-20飛機的研製5年首飛、8年交付，這樣的奇蹟怎麼做出來的？」唐長紅表示，密碼真諦就在於自立自強，自主創新。想爭一口氣，在運-20飛機研製過程中，湧現了大創新、大奉獻精神，體現了時代的技術進步和高品質的發展。

唐長紅表示，要實現高水準科技自立自強，在國家需要的時候，想用就有，想幹就能。在打造大國重器的征程上，探索不會停止，航空報國不負重託。